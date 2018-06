Com Gustavo Vieira e Léo Franco, Botafogo-SP divulga composição da S/A

(Foto: Raul Ramos / Agência Botafogo)









O Botafogo-SP divulgou a composição do Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da empresa que vai gerir o futebol do clube. A presidência da Botafogo S/A ficará a cargo de Gerson Engracia Garcia, atual mandatário tricolor. A direção de futebol ficará com Léo Franco, que hoje ocupa o cargo de gerente.





No organograma da empresa também constam três nomes indicados pelo clube, dois da Trex Holding, parceira do Bota na S/A, e dois nomes independentes, incluindo Gustavo Vieira, filho de Sócrates, e com passagens como dirigente de São Paulo e Santos.





Veja os nomes que compõem a Botafogo S/A:





Conselho de Administração





Indicados pelo Botafogo: Miguel Mauad Neto, Luiz Antonio Pereira e Rogério Barizza

Indicados pela Trexx: Luiz Fernando Baptista Ramos e Adalberto Baptista

Independentes: José Armando Calderaro e Gustavo Vieira de Oliveira





Diretoria Executiva





Diretor Presidente Executivo: Gerson Engracia Garcia

Diretor Financeiro: Samuel Ferraz de Barros

Diretor de Futebol: Léo Franco





Globo Esporte