Com ouro e prata brasileiro, paralímpico comemora vitória em território francês

A Seleção Francesa pôde comemorar a estreia na Copa do Mundo somente na manhã deste sábado, após a estreia com o placar de 2 a 1 contra Austrália. Mas enquanto os franceses se alegram em território russo, tem brasileiro comemorando a vitória em território francês.





Não pelo futebol, mas pelo atletismo. Usando as redes sociais, o paralímpico Mateus Evangelista manifestou a alegria de ter conquistado três medalhas no Grand Prix de Paris, França.





Foi com duas medalhas de ouro, sendo uma nos 100 m com o tempo de 11''56''' e outra nos 200 m 23''55''', e uma terceira de prata no salto em distância com o resultado de 6m15, que o rondoniense levantou a bandeira do Brasileira na competição.





Mateus compete pela categoria T37 (paralisados cerebrais).





Globo Esporte