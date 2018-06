Conmebol divulga tabela das oitavas de final da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta terça-feira datas e horários das partidas de oitavas de final da Taça Libertadores. Os jogos serão disputados entre os dias 7 e 30 de agosto.





O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Grêmio: no dia 7, enfrenta o Estudiantes em La Plata, Argentina, às 21h45 (de Brasília). No dia 8, Flamengo e Cruzeiro se cruzam no Rio de Janeiro, e o Corinthians vai ao Chile enfrentar o Colo-Colo. Dia 9, é a vez de o Palmeiras enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai.





O último brasileiro a jogar será o Santos: o jogo de ida contra o Independiente, em Avellaneda, está marcado apenas para o dia 21 de agosto, às 21h45.





Jogos de ida (horário de Brasília)





7/8 - 21h45 - Estudiantes x Grêmio

8/8 - 19h30 - Boca Juniors x Libertad

8/8 - 21h45 - Colo-Colo x Corinthians

8/8 - 21h45 - Flamengo x Cruzeiro

9/8 - 19h30 - Racing x River Plate

9/8 - 21h45 - Cerro Porteño x Palmeiras

9/8 - 21h45 - Tucumán x Atlético Nacional de Medellín

21/8 - 21h45 - Independiente x Santos





Jogos de volta (horário de Brasília)





28/8 - 19h30 - Santos x Independiente

28/8 - 21h45 - Atlético Nacional de Medellín x Tucumán

28/8 - 21h45 - Grêmio x Estudiantes

29/8 - 19h30 - River Plate x Racing

29/8 - 21h45 - Cruzeiro x Flamengo

29/8 - 21h45 - Corinthians x Colo-Colo

30/8 - 19h30 - Libertad x Boca Juniors

30/8 - 21h45 - Palmeiras x Cerro Porteño





Globo Esporte