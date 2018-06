Costa Rica (MS) recebe prova preparatória para o Mundial de MTB 24 Horas Solo 2019

(Foto: Alexandre Cappi / Brasil Ride)









A cidade de Costa Rica, considerada a capital do Mato Grosso do Sul dos esportes de aventura, recebe nos dias 21 e 22 de julho a Brasil Ride 24 Horas Series de Mountain Bike. A prova é preparatória para o Campeonato Mundial de MTB 24 Horas Solo 2019, evento inédito no País e que será realizado em julho do ano que vem. No domingo (22), é a vez de mais uma etapa da Trail Run Series da Brasil Ride, a corrida de montanha do circuito, que conta com cinco etapas em 2018.





"Os brasileiros têm agora em julho uma chance única de conhecerem a pista do Mundial de 2019. Eles devem ter em mente que o Mundial de MTB 24 Horas Solo oferece diversas categorias de acordo com a idade e dá oportunidade aos amadores de serem campeões do mundo", destaca Mario Roma, fundador da Brasil Ride. "Se você quer e sonha em ser campeão mundial no MTB, esse é o momento de ir para a Costa Rica, conhecer a pista e começar a caminhada na busca de um título mundial. E, para quem pensa que não está preparado para o Mundial, a melhor opção é montar uma equipe para pedalar com os amigos e ir preparando-se", complementa Roma.





As 24 Horas de mountain bike é realizada em um formato de competição onde o objetivo é completar o maior número de voltas possíveis dentro do período de 24 horas. A prova em Costa Rica será disputada nas categorias solo, dupla, quarteto e sexteto. "Muitos atletas desconhecem o fato de que a prova não é disputada ininterruptamente e acabam achando que não são capazes de competir neste formato, muito popular no mundo inteiro", destaca o fundador da Brasil Ride.





"Os integrantes das equipes das categorias dupla, quarteto e sexteto montam suas próprias estratégias, sendo que cada integrante dessas categorias percorrem cada volta sozinho, ou seja, ocorre um revezamento entre os integrantes da equipe. No final das 24 horas as equipes que conquistarem o maior número de voltas, dentro de sua respectiva categoria, é a campeã da disputa", explica Mario."Na categoria solo segue a mesma regra, completar o maior número de voltas em 24 horas, porém, não há revezamento", conclui.





A pista da Brasil Ride 24 Horas Series em Costa Rica conta com 23 km de extensão e altimetria acumulada de cerca de 500 m, sendo a mesma em que os atletas do mundo inteiro irão competir daqui um ano no Campeonato Mundial de MTB 24 Horas Solo. "A pista que será utilizada nestas duas competições está pronta e posso dizer que ela representa o puro MTB. Se você procura um desafio, encare a disputa solo. Se você quer andar com seus amigos, monte uma equipe de revezamento, com duplas, quartetos ou até sextetos", destaca Mario Roma.





Inscrições - As inscrições para Brasil Ride 24 Horas Series em Costa Rica seguem abertas até o dia 1º de julho, ou então até se esgotarem. Para garantir uma vaga, os atletas devem acessar o endereço: https://app.sprinta.com.br/event/305537lCnRfdej. Os atletas da PNE (Portadores de Necessidades Especiais) disputam a categoria solo (idade livre) e tem as inscrições gratuitas. Mais informações sobre a prova: http://www.brasilride.com.br/press/prova/24horas.





Trail Run Series - A Trail Run Series, marcada para a manhã do domingo, seguirá o padrão das duas etapas anteriores da temporada, com três categorias: Longa (21 km), Média (16 km) e Curta (6 km). As inscrições variam entre 60, 80 e 90 reais, para 6 km, 16 km e 21 km, respectivamente, e estão disponíveis no endereço: https://app.sprinta.com.br/event/305537h7mxHgSk





Programação Brasil Ride 24h

Dia 20 de Julho





16h – Abertura da secretaria e recepção de participantes e acompanhantes

16h – Abertura da Arena e da área reservada às equipes

16h às 20h – Entrega de Kit

20h – Fechamento da secretaria e encerramento da entrega de Kit

OBS: O circuito será aberto para reconhecimento entre 13:00 e 20:00.





Dia 21 de Julho

8h – Abertura da secretaria

8h às 10:00 - Abertura do percurso para treino de reconhecimento

8h às 11:00 – Entrega de Kit

11h30 – Chamada das equipes e briefing técnico no local da largada

12h00 – Largada estilo Le Mans

OBS: À partir das 11:30 os atletas de cada uma das equipes devem se posicionar no pórtico de largada para alinhar sua bike.





Dia 22 de Julho

12h – Final da Prova

13h30 – Cerimônia Premiação





Programação Trail Run Series

Dia 22 de Julho





7h às 8h – Entrega de kit do Trail Run - Centro de Eventos Ramez Tebet.

8h – Alinhamento para largada da categoria Longa - 21 km

8h30 – Largada da categoria Longa - 21 km

8h40 – Alinhamento para largada da categoria Média - 16 km

9h – Largada da categoria Média - 16 km

9h10 – Alinhamento para largada da categoria Curta - 6 km

9h40 – Largada da categoria Curta - 6 km

11h15 – Alinhamento da categoria Kids - 600 m

11h30 – Largada da categoria Kids - 600 m

13h30 – Cerimônia de premiação