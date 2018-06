Cruzeiro firma primeiro contrato com o camisa 10 do sub-17; multa é de R$ 330 milhões

O Cruzeiro assegurou nesta sexta-feira a continuidade de uma promessa da base do clube. Trata-se do meia-atacante Vitinho, de 16 anos recém-completados, que assinou seu primeiro vínculo profissional com o clube. O valor da multa rescisória assusta: R$ 330 milhões.





Vitinho, que já atuou como ponta e como volante, é visto como uma promessa na Raposa. Mesmo no primeiro ano de sub-17, é titular e camisa 10 da equipe comandada pelo técnico Fred Pacheco e se notabilizou por sempre marcar gols em finais do torneios que disputou.





O meia também já foi convocado algumas vezes para seleções de base em 2017, e certamente está no radar da CBF.





Globo Esporte