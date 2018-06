D'Alessandro registra ocorrência na polícia por ofensas sofridas na internet

No primeiro dia de recesso para a disputa da Copa do Mundo, D'Alessandro compareceu a uma delegacia em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, o capitão do Inter esteve ao lado do advogado Mateus Marques para registrar ocorrência em razão de ofensas sofridas pela internet.





O argentino, bem como sua família, foi vítima de boatos pelas redes sociais. D'Ale e o advogado levaram um relatório com os episódios à Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos para ser instaurado um inquérito e buscar identificar os envolvidos.





- Procuramos a delegacia de crimes informáticos. Houve uma série de ofensas contra o D’Alessandro e sua família - explica o advogado ao GloboEsporte.com.





Com a investigação aberta, as pessoas serão ouvidas. E, se for confirmado o crime, os responsáveis poderão responder por calúnia (artigo 138), injúria (artigo 139) e/ou difamação (artigo 140). Conforme o Código Penal, a pena varia de três meses a dois anos de detenção e multa.





Globo Esporte