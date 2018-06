De olho na fase final, Brasil encara Canadá e abre semana mais complicada da Liga

A tabela aponta uma certa tranquilidade. Mas, ao chegar para a quarta semana de disputa da Liga das Nações, o Brasil sabe que terá seu maior desafio até o momento em busca de um lugar na fase final. Nesta sexta-feira, a equipe do técnico Renan Dal Zotto encara o Canadá, às 9h30, em Varna, na Bulgária. Na sequência, ainda enfrenta França e os donos da casa. Todos adversários que já causaram problemas para a seleção.





No ano passado, na fase final da extinta Liga Mundial, o Brasil enfrentou Canadá e França. Venceu o primeiro e perdeu para o segundo na decisão. A Bulgária, equipe com um estilo de jogo forte, também causou problemas para a seleção em partidas anteriores, além de ter o apoio da torcida. Por isso, Renan Dal Zotto espera uma semana complicada.





- O Canadá esteve lá entre os seis melhores do campeonato, na época, a então Liga Mundial. A França foi a campeã desta última edição do campeonato, nos vencendo na final. E a Bulgária, que também tem um time forte, joga em casa, com o apoio da sua torcida





O Brasil chega à quarta semana na segunda colocação da tabela, com 23 pontos em oito vitórias – sobre Sérvia, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Rússia, Irã e China – e uma derrota, para a Itália, por 3 sets a 2. Na primeira posição está a Polônia, que tem o mesmo número de pontos, mas com um melhor saldo de sets. Os franceses ocupam atualmente a terceira posição da classificação geral do campeonato, enquanto os canadenses estão em oitavo e os búlgaros, em 12º lugar. Os cinco melhores se classificam para a fase final, em Lille - a França, por ser sede, já está garantida.





Apesar de preocupado, Renan espera que seu time evolua. O técnico quer somar o máximo de pontos possível para garantir logo o lugar na fase final da competição.





- Estamos muito felizes de estar novamente em Varna e esperamos jogos difíceis contra alguns dois melhores times. Nosso objetivo é continuar jogando em alto nível e estar nas finais, em Lille. Estávamos em Varna no ano passado e nos sentimos muito bem aqui. Esta é uma excelente cidade com local perfeito para vôlei.





Globo Esporte