Edinho marca no último lance, e CSA vai buscar empate contra o Coritiba

CSA e Coritiba fizeram um jogo empolgante no Rei Pelé. Cheio de lances especiais. O mais louco deles saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Edinho, que já jogou no Coxa e tinha falhado antes, emendou uma chicotada e empatou a partida por 2 a 2. Destaque do jogo, Guilherme Parede marcou os dois gols do Coritiba, e Daniel Costa fez o primeiro do Azulão, de pênalti. Vale destacar também a grande atuação do goleiro Wilson, do Coxa, que fez quatro grandes defesas na partida.





O Coritiba surpreendeu o CSA logo no início do segundo tempo. Simião cruzou da direita, por baixo, Mota não achou, Rafinha cochilou na marcação, e Guilherme Parede apareceu para mandar pra rede, no primeiro minuto. O CSA só voltou a ameaçar aos 11 minutos, num chutaço de Ferrugem. O Coritiba voltou muito melhor no segundo tempo e marcou mais um aos 18 minutos. Edinho furou feio após um cruzamento de Simião e a bola sobrou para Guilherme Parede fuzilar Perdendo e sendo vaiado pela torcida, o CSA se jogou ao ataque. Wilson fez dois milagres aos 36, numa cabeçada de Xandão e finalização de Hugo Cabral, mas, aos 38, o Azulão teve um pênalti a favor. Niltinho foi derrubado na área por Vitor Carvalho. Daniel Costa bateu no ângulo e diminuiu. No abafa, o Azulão empatou aos 51 minutos. Xandão escorou após cobrança de escanteio e Edinho deu uma chicotada para empatar a partida.





