Em busca de substituto para Iniesta, Barça monitora situação de Milinkovic-Savic

Depois do anúncio da saída de Iniesta do Barcelona, o gigante europeu foi ao mercado para buscar opções ao maestro espanhol. Na semana passada, o "Mundo Deportivo" já havia anunciado que o Barça estava em contato com Pjanic, da Juventus. Agora, a investida divulgada pelo jornal catalão é no meia Milinkovic-Savic, meia da Lazio e da seleção sérvia.





O clube catalão entrou em contato com a Lazio para saber o preço do jogador. No entanto, os 80 milhões de euros (cerca de 354 milhões de reais) fez o Barcelona recuar na investida porque considerou o custo muito alto. Porém, o clube ainda monitora a situação do jogador, que vem sendo uma das revelações da Copa da Rússia.





Depois de acertar com Clément Lenglet (Sevilha) e o volante Arthur (Grêmio), o Barça segue em busca de um meio-campo mais ofensivo para atuar na posição que Iniesta exercia no campo. Milinkovic-Savic jogou 48 partidas na última temporada pela Lazio, marcou 14 gols e deu nove assistências.





Globo Esporte