Estrela do Liverpool, Salah é oferecido ao Barcelona, diz jornal

Astro do Liverpool e da seleção do Egito, Mohamed Salah foi oferecido ao Barcelona. A informação é do jornal espanhol "As". De acordo com a publicação, o atacante foi oferecido pelos seus próprios representantes ao clube espanhol. Atualmente, o Barça tenta a contratação de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. No entanto, Salah seria uma opção ao clube catalão, já que a negociação com o francês vem se arrastando há algum tempo.





O "As" afirma que o Liverpool está disposto a negociar Salah, desde que a negociação seja acima de 100 milhões de euros, cerca de R$ 448 milhões. Recentemente, o atacante egípicio também teve o seu nome especulado no Real Madrid.





Salah está se recuperando de uma lesão no ombro esquerdo, sofrida na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. Há muita expectativa para saber se o astro vai conseguir jogar sem limitações na Copa do Mundo da Rússia. O técnico do Egito, Hector Cuper, confia que vai poder contar com o craque na estreia da equipe no Mundial, contra o Uruguai, no dia 15.





Salah tem 25 anos e foi o grande destaque do Liverpool na última temporada, com 32 gols na Premier League. Ele também foi fundamental para ajudar a equipe inglesa a chegar à final da Liga dos Campeões e vem sendo apontado como um dos grandes candidatos ao título de melhor jogador do mundo neste ano.





Globo Esporte