Fernando Hierro é escolhido para comandar a Espanha na Copa do Mundo

Após anunciar a demissão de Julen Lopetegui, a Federação Espanhola de Futebol confirmou Fernando Hierro como novo comandante da Fúria na Copa do Mundo da Rússia. O diretor esportivo da seleção espanhola foi a alternativa encontrada para substituir de forma rápida Lopetegui, que desagradou a cúpula ao ser anunciado na terça-feira como novo técnico do Real Madrid. A equipe já estreia nesta sexta-feira, contra Portugal, às 15h. A informação foi confirmada através do site oficial da Federação.





Atualmente, Hierro ocupava o cargo de diretor esportivo da seleção espanhola e faz parte da delegação que está na Rússia. Às 12h30 desta quarta-feira o ex-zagueiro dará uma coletiva para falar sobre a mudança de cargo. Logo em seguida, ele comandará o primeiro treinamento à frente da seleção.





Um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, clube que defendeu de 1989 a 2003, El Jefe, apelido do ex-zagueiro, disputou quatro Copas do Mundo (1990, 94, 98 e 2002) como atleta. O histórico como treinador, no entanto, não traz tantas glórias. Até assumir a seleção, o ex-zagueiro treinou apenas o Real Oviedo, da segunda divisão, na temporada 2016/17.





Apesar do ambiente conturbado, o presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales mostrou otimismo ao falar sobre o futuro da seleção na Copa do Mundo da Rússia.





- Conversei com os jogadores, e o que eles me passaram foi que darão tudo. Peço a todos que nos apoiem, porque estamos falando do time espanhol de futebol e precisamos estar juntos.





Federação mostra indefinição antes da demissão de Lopetegui





O dia começou conturbado na delegação espanhola. Quando anunciou a demissão de Lopetegui , o presidente da federação, Luis Rubiales, confirmou os rumores sobre o futuro do treinador. O curioso, porém, é que na última terça-feira o site da própria entidade trazia um comunicado assegurando a continuidade do técnico até o termino da Copa do Mundo. Logo após a coletiva, no entanto, outra nota foi lançada no site oficial.





