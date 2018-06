Fifa multa jogadores suíços, além de técnico e presidente da Federação sérvia

Xhaka e Shaqiri, autores dos gols da virada da Suíça sobre a Sérvia, por 2 a 1, pela 2ª rodada do grupo E, o mesmo do Brasil, além do capitão Lichtsteiner, não correm mais o risco de serem suspensos. A Fifa decidiu punir os atletas com multas. Os goleadores terão que pagar 10 mil francos suíços (cerca de 38 mil reais) e o lateral-direito 5 mil francos suíços (cerca de 19 mil reais). No momento das comemorações, para celebrar suas raízes kosovares, Xhaka e Shaqiri, seguidos depois por Lichtsteiner, fizeram gestos com as mãos de um pássaro, representando a águia negra de duas cabeças presente na bandeira da Albânia. Shaqiri nasceu no Kosovo, região de maioria de população albanesa, assim como os pais de Xhaka, e a região, que fica dentro do território sérvio, declarou independência de forma unilateral. A Sérvia segue considerando o Kosovo como parte do país.





Os três jogadores, que corriam o risco de serem suspensos por dois jogos, estão liberados para enfrentar a Costa Rica, em jogo que pode decidir a clasificação à próxima fase da Copa do Mundo. Para avançar, a seleção suíça precisa ao menos de um empate diante do time centro-americano.





Também foi multada a Federação de Futebol da Sérvia em 54 mil francos suíços (cerca de 206 mil reais) pelo comportamento de sua torcida durante a mesma partida com cartazes e mensagens de cunho discriminatório. Torcedores sérvios foram fotografados usando um casaco com a imagem de Ratko Mladic, ex-militar condenador por genocídio de oito mil muçulmanos bósnios, em 1995. O presidente da federação sérvia Slavisa Kokeza e o técnico Mladen Krstajic, que reclamaram bastante da arbitragem, sendo que o treinador ainda disse que os árbitros mereciam ir para o Tribunal de Haia, que julgou os crimes de guerra de seus conterrâneos e aplicou penas duras aos sérvios envolvidos na guerra com a Bósnia. Ambos foram multados em 5 mil francos suíços (cerca de 19 mil reais) cada.





Confira a nota da Fifa:





Os jogadores suíços Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Stephan Lichtsteiner foram punidos com multas de 10 mil francos suíços, 10 mil francos suíços e 5 mil francos suícos, respectivamente e advertências por terem infringido o artigo 57 do Código Disciplinar da Fifa e apoiado comportamento contrário aos princípios do fair play durante as comemorações dos gols no jogo entre Suíça e Sérvia.





A Federação de Futebol da Sérvia foi punida por violar o artigo 67 (partes 2 e 3) do Código Disciplinar da Fifa com uma multa de 54 mil francos suíços e advertência por cartazes e mensagens discriminatórias dos torcedores da Sérvia assim como por atirar objetos durante o jogo entre Suíça e Sérvia.





Em relação ao mesmo jogo, o presidente da Federação de Futebol da Sérvia, Sr. Slavisa Kokeza, assim como o técnico da seleção nacional Sr. Mladen Krstajic foram considerados culpados por infringir o artigo 57 do Código Disciplinar da Fifa pelas declarações dadas após a mesma partida e, por isso, foram punidos com multas de 5 mil francos suíços cada.





Multas também para Argentina e Croácia





Além de suíços e sérvios, as Federações de Argentina e Croácia também foram multadas pela Fifa por causa de briga entre seus torcedores. Enquanto os argentinos, também responsabilizados por gritos homofóbicos e ofensivos dentro do estádio, terão que pagar 105 mil francos suíços (cerca de 401 mil reais), os croatas precisarão desembolsar 13 mil francos suíços (cerca de 49 mil reais).





Globo Esporte