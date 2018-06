Flamengo anuncia o retorno do pivô Rafael Mineiro por uma temporada

(Foto: Bruno Lorenzo)









O pivô Rafael Mineiro, de 2,06m, está de volta ao Flamengo. Aos 30 anos, ele teve uma passagem por Franca, mas vai assinar contrato para reforçar a equipe durante a próxima temporada. O jogador iniciou sua trajetória no time da Gávea em 2015. Em seu primeiro ano no Rubro-Negro, conquistou o NBB 8, com média de 7,7 pontos e 3,8 rebotes, sendo importante na rotação. Na disputa do NBB 9, em 2016/17, o jogador finalizou sua primeira passagem com 6,4 pontos e 3,6 rebotes por jogo.





- Estou muito feliz em poder voltar a vestir o Manto Sagrado. O Flamengo é um clube que me recebeu muito bem desde minha primeira passagem na Gávea, e estar novamente perto dessa torcida vai ser bem especial. Estou ansioso para entrar em quadra e dar o meu melhor. Tenho certeza que essa será mais uma temporada de muito suor e muito trabalho. O Flamengo entra em todas as competições para buscar o título e esse ano não vai ser diferente - declara o jogador.





Na última edição do Novo Basquete Brasil, quando defendeu a equipe do Franca, teve um desempenho médio de 7,3 pontos e 5,5 rebotes por jogo, sendo titular do time paulista durante toda a competição. Na seleção, Mineiro conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, no Canadá.





Essa é a quinta contratação para o elenco, que disputará a Liga Sul-Americana, o Campeonato Estadual e o NBB 11. Além do pivô, os ala-armadores Deryk Ramos e Kevin Crescenzi, o ala Jhonatan Luz e o ala-pivô David Nesbitt se juntam a Marquinhos, Olivinha, Anderson Varejão e João Vitor sob o comando de Gustavinho.





Globo Esporte