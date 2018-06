Gareca deixa Guerrero na reserva em penúltimo treino antes da estreia do Peru na Copa

A grande surpresa do treino do Peru, nesta quinta-feira, em Moscou, foi a ausência do atacante Paolo Guerrero no time titular. Ricardo Gareca optou por escalar Farfán mais avançado no jogo-treino contra os atletas sub-20 que estão ajudando a seleção na preparação na Rússia.





A atividade desta quinta pode ser considerada o último treino "pra valer" do Peru, que nesta sexta-feira fará apenas um trabalho leve de reconhecimento no estádio da estreia na Copa, em Saransk. O time titular que treinou contou com: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez e Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores e Cueva; Farfán.





Gareca tem feito diversos testes na escalação do Peru nos treinos na Rússia. Guerrero é o maior artilheiro da história do país, e teve sua participação na Copa confirmada apenas 17 dias antes do primeiro jogo da seleção na competição. Os sul-americanos enfrentam a Dinamarca, no sábado, às 13h (de Brasília).





Globo Esporte