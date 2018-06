Gilberto fica sem contrato, e Vasco aumenta carga para repatriar o atacante

O Vasco tem como principal alvo para reforçar seu ataque um velho conhecido da torcida: Gilberto, que em 2015 defendeu a camisa cruz-maltina. Ele estava no Yeni Malatya, da Turquia, e fica sem contrato. A diretoria espera que, desta forma, a negociação fique facilitada, embora envolva valores altos de salário.





Gilberto, de 28 anos, está de férias no Brasil, na cidade onde nasceu, Piranhas, em Alagoas. Ele aguarda o andamento da negociação de seus representantes com a diretoria do Vasco. Como não está com ritmo ideal, a expectativa dele é decidir logo seu futuro e aproveitar o intervalo da Copa do Mundo para se recondicionar.





No atual elenco, apenas Riascos é considerado um centroavante, embora Andrés Ríos seja escalado nesta função muitas vezes.





Se Gilberto é o alvo para ser o matador do time, o técnico Zé Ricardo também deve ganhar outra opção para os lados do campo. O clube tem negociação avançada para contratar por empréstimo Francisco Arancibia, de 21 anos, da Universidad de Chile, um pedido do próprio treinador. Ele teve uma passagem pela equipe B do Palmeiras.





Globo Esporte