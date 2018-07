Guilherme Costa bate marca continental dos 800m livre em torneio na Itália

(Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)









O carioca Guilherme Costa, de 19 anos, foi o destaque da natação brasileira no segundo dia do Trofeo Settecolli, disputado em Roma neste sábado. Conhecido como Cachorrão, ele bateu o recorde sul-americano dos 800m livre com a marca de 7min50s92, que lhe rendeu a medalha de prata na final da prova.





O brasileiro ficou entre os italianos Gregorio Paltrinieri (ouro com 7min46s33) e Domenico Acerenza (bronze com 7min53s68). Paltrinieri é o atual campeão olímpico dos 1.500m livre.





Costa já era o detentor do recorde continental da distância - em abril, ele fizera 7min52s54 no Troféu Brasil, no Rio -, que será disputada em Jogos Olímpicos pela primeira vez em Tóquio-2020. Atualmente, ele é o principal fundista da natação nacional e detém o recorde sul-americano dos 1.500m livre, prova que disputa neste domingo em Roma.





Desde o início da temporada, o nadador tem defendido as cores do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo. Porém, ainda treina no Rio de Janeiro, já que é natural do estado.





A prata e o recorde de Costa foram o ponto alto de um dia repleto de medalhas para o Brasil na piscina romana, que faz parte do complexo que recebeu os Jogos Olímpicos de 1960. Foram seis pódios obtidos, todos no naipe masculino.





Luiz Altamir, companheiro de equipe de Guilherme Costa no Pinheiros, triunfou nos 200m borboleta com o tempo de 1min55s83. Logo em seguida vieram o húngaro Tamas Kenderesi (prata com 1min56s72) e o britânico James Guy (1min56s88).





Foi a única láurea dourada brasileira no dia. Gabriel Fantoni (100m costas), Bruno Fratus (100m livre), Brandonn Almeida (400m medley) e João Gomes Júnior (50m peito) conquistaram medalhas de prata. Pedro Spajari (100m livre) também logrou uma prata.





O Settecolli termina neste domingo, com sete provas. Na sexta-feira, primeiro dia de competição, o Brasil obteve três medalhas: um ouro com Etiene Medeiros nos 50m costas, uma prata com Gabriel Fantoni nos 50m costas e outra com Bruno Fratus nos 50m livre.





Confira a programação do Trofeo Settecolli





DOMINGO (1/6)





200m costas (f/m), 50m borboleta (m), 200m borboleta (f), 200m peito (f/m), 200m livre (f/m), 200m medley (f/m), 1.500m livre (m)





