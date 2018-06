Islandeses admitem ansiedade antes da estreia na Copa: "Roendo as unhas"

Por mais que haja experiência internacional - incluindo a disputa das quartas de final da Eurocopa de 2016 -, uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo. Então, nada mais natural do que uma grande ansiedade antes da primeira partida de uma estreante no Mundial. Assim, os jogadores da Islândia não escondem a ansiedade pela partida contra a Argentina, neste sábado, pelo Grupo D.





Depois de treinar nesta quinta-feira na cidade de Kabardinka, a Islândia viaja para Moscou, local da partida contra a Argentina. E à medida que o tempo passa, cresce a expectativa dos jogadores.





- Estamos roendo as unhas de ansiedade nos últimos dias. Acho que é assim que tem que ser. Há uma grande motivação em todo o grupo no momento, e vai ser ainda maior quando chegarmos a Moscou. A expectativa aumenta a cada minuto. Mas estamos tranquilos - destacou o lateral Magnusso, de 25 anos, um dos mais novos da seleção.





A ansiedade é grande até para os mais experientes como Hallfredsson, de 33 anos. No entanto, o meio-campo destaca a importância da vivência da seleção na Eurocopa como fator importante para manter a tranquilidade antes da primeira partida da história da Islândia numa Copa do Mundo.





- Você começa a sentir o frio na barriga que acontece antes de todos os jogos. Vai virar realidade quando chegarmos em Moscou. Vamos treinar no estádio amanhã e sentir que está chegando o dia. Mas jogamos várias partidas de alto nível. Vai ser como todos os jogos importantes que já jogamos. Nosso grupo vai manter o nível de motivação - destacou.





Globo Esporte