Jornal garante que Cristiano Ronaldo deixará o Real: "Decisão irreversível"

A possível despedida do Real Madrid, deixada no ar por Cristiano Ronaldo após a final da Liga dos Campeões, pode se concretizar após a Copa do Mundo. O jornal português "Record" afirma em sua edição desta quinta-feira que o craque deixará o clube merengue após a Copa do Mundo, tendo tomado uma "decisão irreversível".





O motivo para o adeus ao Santiago Bernabéu seria, principalmente, o sentimento de que não goza de prestígio junto ao presidente do clube, Florentino Pérez. O "Record" aponta que o mandatário teria feito promessas ao craque, mas não teria as cumprido. A última delas seria uma renovação milionária após a conquista da Champions em 2016/17 - que estaria longe de ser concretizada.





A reportagem destaca que após a final da Liga dos Campeões do ano passado, quando o Real Madrid venceu a Juventus, Pérez teria prometido uma renovação de contrato ao atleta, além de um aumento salarial. O português, que recebe atualmente 23,6 milhões de euros anualmente, passaria a ganhar 37 milhões, já com impostos pagos. Porém, a proposta nunca chegou a ser formalizada.





Na última terça-feira, o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, teria se reunido com o presidente do Real Madrid, mas as negociações não avançaram. A reportagem destacou também que o jogador não se sente valorizado por Florentino Pérez. Quando Cristiano Ronaldo conquistou a quinta Bola de Ouro da carreira, Florentino Pérez teria dito que, caso jogasse no Real Madrid, Neymar também conseguiria tal feito, desagradando o camisa sete da seleção portuguesa.









Os interessados na contratação de CR7 seriam, segundo o "Record", Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Inter de Milão, Roma e Manchester United já demonstraram interesse em contar com o jogador português para a próxima temporada.





Na Espanha, tom pessimista





Enquanto a imprensa lusa é mais taxativa quanto à despedida de Cristiano Ronaldo, na Espanha, há mais cautela. Ainda assim, porém, o tom é pessimista, como aponta o jornal "Marca", que diz que o "futuro de CR7 no Real se complica". Segundo a publicação, Florentino Pérez quer que o luso siga no clube e foi o responsável por frear o movimento de saída do craque há um ano.





O jornal espanhol frisa, entretanto, que o clube não vê com bons olhos os pedidos constantes de aumento por parte de CR7, uma vez que o astro já tem 33 anos, e seu último contrato foi assinado há apenas duas temporadas.





Desta forma, Cristiano Ronaldo chegará à Copa do Mundo mais uma vez envolvido em uma série de especulações sobre seu futuro. Há um ano, às vésperas da Copa das Confederações, a imprensa portuguesa apontou que o jogador estava decidido a deixar o futebol espanhol por conta dos problemas com a Receita local. O craque manteve o silêncio na concentração e só falou quando foi obrigado pelo protocolo da Fifa, seguindo com o mistério. Entretanto, acabou permanecendo no clube.





