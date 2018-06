Jornalista italiano divulga interesse da Sampdoria em Jandrei; Chape desconversa

(Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)









Depois de perder Apodi para o futebol árabe e emprestar Nadson ao Paraná, Jandrei pode ser a próxima baixa da Chapecoense na sequência da Série A. De acordo com o jornalista italiano Gianluca di Marzio, do canal Sky Sport, o goleiro do Verdão despertou o interesse da Sampdoria. O atleta está perto de conseguir a cidadania italiana, o que aumentaria as chances de deixar o país.





Titular absoluto da Chape, Jandrei tem 32 jogos disputados em 2018. Em contato com o GloboEsporte.com, Rui Costa, diretor executivo de futebol do clube do Oeste, não quis comentar sobre o possível interesse do clube italiano.





No fim do ano passado, a Chapecoense comprou 60% dos direitos econômicos de Jandrei por R$ 350 mil - os outros 40% pertencem ao Tubarão. Além disso, o goleiro assinou um novo contrato com o Verdão, agora válido até 2021.





Na época, o investimento foi visto como vantajoso pela Chape em virtude do retorno técnico e também financeiro. O goleiro chegou como aposta durante o estadual do ano passado e assumiu a condição de titular antes do início do Brasileirão. Aos 24 anos, é apontado como um dos jogadores com maior potencial de mercado no elenco atual.





Segundo a apuração do GloboEsporte.com, há também o interesse do mercado árabe na contratação do goleiro. A ideia dos empresários é levá-lo para os Emirados Árabes e, depois, revender para algum clube europeu.





