Libertadores terá duelo brasileiro nas oitavas de final; veja todos os confrontos

A Conmebol realizou nesta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores.





Logo de cara, um duelo brasileiro: Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar, com o primeiro jogo no Rio de Janeiro, e o segundo em Belo Horizonte. Há também um duelo argentino, entre Racing e River Plate.





Os confrontos são os seguintes:





(Os times à esquerda fazem o primeiro duelo em casa)





A: Racing (ARG) x River Plate (ARG)

B: Colo Colo (CHI) x Corinthians

C: Flamengo x Cruzeiro

D: Estudiantes (ARG) x Grêmio

E: Atlético Tucumán (ARG) x Atlético Nacional (COL)

F: Boca Juniors (ARG) x Libertad (PAR)

G: Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras

H: Independiente (ARG) x Santos





O diagrama até a final também está definido. Nas quartas de final, por exemplo, é possível um duelo entre Corinthians e Palmeiras.





Caminho até a final da Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol) Caminho até a final da Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

Caminho até a final da Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

As partidas serão disputadas somente após a Copa do Mundo da Rússia, entre os dias 7 e 29 de agosto. As fases seguintes ocorrerão em setembro (quartas de final) e outubro (semifinal).





As equipes que terminaram a fase de grupos na primeira colocação decidirão em casa (Palmeiras, Grêmio, Libertad-PAR, River Plate-ARG, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional-COL e Santos).





Dono da melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras, que somou 16 pontos em 18 disputados, terá a vantagem de decidir em casa até uma eventual final.





Globo Esporte