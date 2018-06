Monstruoso, Durant carrega os Warriors, e equipe fica a uma vitória do título da NBA

No pisar em quadra nesta quarta-feira, o Cleveland Cavaliers se viu pela terceira vez diante de um desafio pra lá de familiar em sua história recente: ter que reagir em uma final da NBA depois de começar perdendo a série para os Warriors por 2 a 0. Em Ohio, o jogo 3 tinha uma atmosfera inegável: noite crucial para LeBron James e companhia, já que uma derrota poderia significar a beira do abismo e motivação amassada para o jogo 4. E então, empurrado por quase 20 mil vozes, o time anfitrião fez de tudo para se impor com fisicalidade e energia. LeBron James conseguiu um triplo-duplo (33 pontos, 10 rebotes e 11 assistências) e Kevin Love, J. R. Smith e Rodney Hood contribuíram. Bons ventos que no fim, não foram nada perto do vendaval Kevin Durant.





Enquanto Stephen Curry (11 pontos) e Klay Thompson (10 pontos) estiveram longe de seus melhores dias, Durant foi quase infalível nos arremessos de quadra, anotando 43 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. A pontuação, que foi também um recorde pessoal nos playoffs, garantiu aos Cavs o mais cruel dos desfechos: vitória dos Warriors por 110 a 102, apesar de uma grande partida do time de Ohio. Agora, o Golden State está a uma vitória do terceiro título em quatro anos. O número não consola, claro, mas King James se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter 10 triplo-duplos em finais.





Cadê os "splashs", brothers?





Stephen Curry e Klay Thompson tiveram uma partida para ser esquecida. A dupla sucumbiu à razoável defesa dos Cavs, e combinou para 3-15 dos arremessos para 3 pontos no jogo.





Arbitragem polêmica





A arbitragem foi muito criticada no jogo 3. Muitas faltas não marcadas e decisões controversas. Houve muita reclamação nas redes sociais.





O Jogo





Primeiro período: Cleveland Cavaliers com a faca entre os dentes, uma enterrada avassaladora de King James, e reação dos Warriors. Antes da partida, o técnico Tyronn Lue deu o recado: os Cavs tentariam se impor sobre os Warriors através do jogo físico, da vantagem na batalha pelos rebotes. Essa postura foi adotada logo nas primeiras posses defensivas. Já no ataque, os Cavaliers começaram quentes nas bolas de fora, com Kevin Love e J. R. Smith convertendo seus primeiros arremessos. A torcida explodiu, no entanto, quando LeBron James apresentou seu cartão de visitas para a noite: usou a tabela para fazer uma enterrada espetacular! E foi assim, com defesa sufocante e muita intensidade e energia, que o time da casa mostrou que queria a vitória.





Sem brilho e principalmente sem espaço, as estrelas dos Warriors não conseguiam encontrar um bom ritmo ofensivo. Steve Kerr, técnico dos visitantes, decidiu então mandar à quadra Andre Iguodala, com o intuito de gerar dificuldades para LeBron e dar a Kevin Durant, mais liberdade ofensiva, algo que rendeu frutos com o ala aparecendo no ataque. Os Cavs seguiram agressivos, soberanos na parcial, ostentando uma vantagem razoável até a metade do primeiro quarto. Mas apesar de perder a batalha pelos rebotes por 13 a 6, e converter apenas 25% de seus arremessos de fora, o Golden State conseguiu reagir, perdendo o primeiro período por 29 a 28.





Segundo período: Cavs voltam a se impor, e "sozinho", Durant não consegue ameaçar o roubo da liderança. Ao sentir o ganho de confiança dos Warriors no fim do primeiro período, os Cavs voltaram a mostrar determinação no trabalho defensivo. forçando erros do rival. Fora da rotação de Tyronn Lue nas últimas partidas por motivos disciplinares, o ala-armador Rodney Hood apareceu bem na partida. Ciente de que precisava ser brilhante para que os Cavs tivessem uma chance, LeBron, que àquela altura já flertava com um triplo-duplo, pôs o pé no acelerador e liderou as ações ofensivas, atacando com assertividade o garrafão dos Warriors. J. R. Smith, com um areemesso de 3 pontos, deixou novamente os Cavs com alguma folga no placar: 8 pontos de diferença. Steve Ker pediu tempo.





A supremacia dos Cavs nos rebotes foi fundamental para que a vantagem fosse mantida. Kevin Love sentiu seu momento e conseguiu 8 pontos quase em sequência, firmando seu nome como um dos destaques do Cleveland no período. Na defesa, J. R. Smith aparecia ativo na quebra da linha de passe do Golden State, e Tristan Thompson tornava sua presença no garrafão um tormento para o adversário. Com menos de 1 minuto para o fim, Andre Iguodala foi para o vestiário, preocupando a comissão técnica de sua equipe. Ao fim do primeiro tempo, o Cleveland vencia por 58 a 52. Importante ressaltar, Kevin Durant tinha noite de estrela solitária, com 24 pontos só na primeira metade do jogo.





Terceiro período: Kevin Durant fenomenal e inversão na "queda de braço" dos rebotes a favor dos Warriors. Kevin Durant! O ala retomou a partida exatamente de onde tinha parado no intervalo. Produção ofensiva quase sem falhas. Foi com Durant imarcável e JaVale McGee ativo no garrafão dos Cavs que o Golden State conseguiu o que queria: ameaçar a liderança dos anfitriões. Os ajustes de Steve Kerr comecaram a surtir efeito, e com um pouco mais de força na briga pelos rebotes, os Warriors finalmente passaram à frente, na segunda metade do terceiro período.





Os Cavaliers insistiam em retomar a ponta, sempre com LeBron ou Kevin Love chamando a responsabilidade. Mas aí, quem aparecia vertiginoso nas ações ofensivas pelo lado dos Warriors era ele: Durant. Quando não pontuava, o ala servia os companheiros com passes na medida. Ainda que timidamente, Klay Thompson ensaiou acompanhar o companheiro na produção ofensiva. Hood seguia bem pelos Cavs, mas a defesa ajustada dos Warriors dificultava demais a vida do anfitrião. Ao fim do terceiro período, o Cleveland vencia por 83 a 81.





Quarto período: Durant segue imparável, LeBron e Rodney "fator surpresa" Hood mantêm os Cavs na briga pela liderança, mas Warriors abrem 3 a 0. Foi um quarto período bastante truncado, com muitas faltas marcadas em um jogo que esteve o tempo todo aberto. Stephen Curry não conseguia entrar no jogo, tendo uma de suas piores partidas nos playoffs. Durant então, continuava "remando" sozinho. Além Love e J.R., LeBron passou a ter também a ajuda de Rodney Hood.





À medida que o tempo corria, o jogo caminhava para ser definido nos mínimos detalhes, com Cavs e Warriors se alternando na liderança.E com pouco menos de um minuto para o fim da partida com os Warriors 3 pontos à frente, Durant praticamente enterrou os Cavaliers com um arremesso espetacular de 3 pontos. LeBron converteu uma bandeja, reduzindo a vantagem dos Warriors para 4 pontos. Mas no ataque seguinte, Curry encontrou Green no garrafão e recolocou o time visitante 6 pontos à frente faltando apenas 24 segundos para o fim. Ao errar o ataque seguinte, os Cavs abriram a porta para uma provável varrida. No fim, vitória dos Warriors por 110 a 102 com uma noite esplendorosa de Kevin Durant.





Panorama da série





Golden State Warriors 3 x 0 Cleveland Cavaliers





Jogo 1 - 31/5 - Warriors 124 x 114 Cavaliers





Jogo 2 - 03/6 - Warriors 122 x 103 Cavaliers





Jogo 3 - 06/6 - Cavaliers 102 x 110 Warriors





Jogo 4 - 08/6 - Cavaliers x Warriors - 22h





Jogo 5 - 11/6 - Warriors x Cavaliers - 22h - se necessário





Jogo 6 - 14/06 - Cavaliers x Warriors - 22h - se necessário





Jogo 7 - 17/06 - Warriors x Cavaliers - 21h - se necessário





Globo Esporte