Na volta de Neuer, Alemanha leva virada da Áustria em penúltimo amistoso antes da Copa

A boa notícia ficou por conta do retorno de Neuer. O goleiro campeão mundial em 2014 fez neste sábado o seu primeiro jogo desde setembro, mas não pôde evitar a derrota da Alemanha para a Áustria, por 2 a 1, em Klagenfurt, no penúltimo amistoso dos alemães antes da Copa do Mundo. E foi de virada: Özil abriu o placar, enquanto Hinteregger e Schöpf marcaram para os donos da casa.





A Áustria não vencia a Alemanha desde 1986 (4 a 1 em amistoso). Desde então, foram dez jogos, com um empate e nove derrotas entre novos amistosos, Eurocopa e eliminatórias. Ao fim do jogo, os torcedores comemoraram bastante o resultado, em razão também da rivalidade com o país vizinho.





Podemos considerar uma atuação decepcionante por parte da Alemanha. Löw não contou com Kroos e levou a campo um time misto, sem a zaga titular (Boateng e Hummels), por exemplo. O gol de Özil aos 11 minutos, numa saída errada do goleiro Siebenhandl, talvez tenha dado conforto aos alemães. A Áustria jogou melhor e foi para cima, definindo a virada aos oito e 24 minutos, com Hinteregger (bonito chute após escanteio) e Schöpf (finalização cruzada completando boa jogada trabalhada).





Além de Neuer, a Alemanha comemorou o retorno de Marco Reus, que não jogava pela seleção desde março de 2016. O jogador do Borussia Dortmund foi cortado da Copa de 2014 na véspera da viagem ao Brasil e ganhou cerca de 25 minutos para mostrar o seu futebol. É provável que permaneça na lista dos 23 de Löw para jogar o seu primeiro Mundial.





O goleiro fez apenas o seu quinto jogo na temporada e não entrava em campo desde 16 de setembro. Uma fratura no pé esquerdo o manteve afastado por todo esse tempo, mas Löw tem dado confiança ao seu número 1 e conta com ele para a Copa. Neste sábado, trabalhou bem com defesaças em chutes de Arnautovic e Grillitsch.





A partida estava marcada para 13h (de Brasília), mas a bola só rolou às 14h40 em função da forte chuva que caiu em Klagenfurt. O jogo chegou a correr o risco de ser cancelado.





A Áustria vai enfrentar o Brasil embalada por uma sequência de seis vitórias, contabilizando o fim da campanha nas eliminatórias da Copa. Nesta data Fifa, também superou a Rússia (1 a 0). O jogo contra a Seleção acontece no dia 10, em Viena.





