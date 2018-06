"Nosso pesadelo" e "nocaute histórico": jornais repercutem queda da Alemanha

Alemanha está fora da Copa do Mundo. A derrota para a Coreia do Sul por 2 a 0, nesta quarta-feira, tirou os atuais campeões da competição na Rússia - avançaram Suécia e México no Grupo F. Os jornais internacionais trataram a queda no Mundial como fracasso.





Essa é a primeira vez na história que os alemães caem em uma frase de grupos da Copa do Mundo. Os europeus terminaram o Mundial com duas derrotas e uma vitória.

Jornal Bild (Foto: Reprodução)

Welt (Foto: Reprodução)