Novo técnico vai a Londres e aumenta chance de Neymar ficar no PSG

Uma conversa entre Neymar e Thomas Tuchel, novo técnico do PSG, ampliou a possibilidade de o atacante permanecer na equipe francesa na próxima temporada. O técnico aproveitou a ida a Liverpool, onde assistiu ao amistoso entre Brasil e Croácia, para se encontrar com seu principal astro no dia seguinte, em Londres, e apresentar suas ideias. Também foi um antídoto ao assédio do Real Madrid. O presidente Florentino Pérez está disposto a acelerar as negociações para a contratação do atacante e também foi a Londres para se aproximar do jogador do Paris Saint-Germain.





Neymar gostou do que ouviu. Ele não se deu mal com o antecessor Unai Emery, mas a falta de firmeza do ex-chefe para resolver determinadas situações acabou por ampliar desgastes que poderiam ter se resolvido facilmente, como a questão das cobranças de pênaltis, bola dividida entre o brasileiro e o artilheiro Cavani.





A ideia de jogo de Emery também não era do agrado de jogadores jovens, ofensivos e habilidosos, como Neymar e o francês Mbappé, por exemplo. Tuchel tem a pretensão de um jogo mais moderno, de imposição. Neymar sabe que não é preciso mudar muito para ganhar o Campeonato Francês, mas quer um futebol que faça o grupo mais feliz e permita ambições maiores na Liga dos Campeões.





A ida de Tuchel a Londres foi um gesto estratégico importante diante da presença de pessoas do Real Madrid em Anfield, no último domingo. Assim como o alemão, eles assistiram ao retorno triunfal de Neymar, parado por três meses por causa de uma lesão no pé direito. Ele entrou no intervalo e fez o primeiro gol da vitória brasileira por 2 a 0 sobre a Croácia.





Neymar não precisa ser analisado por observadores do Real. Uma visita dessas representou ao PSG uma intenção real de ter o atacante. No mundo do futebol, muita gente acredita que o craque vai jogar em Madri, mas não agora. Ninguém acha provável que ele não se permita uma segunda temporada na França depois de ser contratado por 222 milhões de euros (na época, cerca de R$ 824 milhões).





Um elemento que poderia acelerar esse casamento seria a saída de Cristiano Ronaldo. A imprensa portuguesa tem publicado que isso acontecerá nos próximos meses, mas há um ano as notícias eram exatamente as mesmas, e o português permaneceu.





Além de Tuchel, para atrair Neymar, o PSG pretende turbinar sua estrutura com um novo centro de treinamento e melhorias na recuperação de jogadores. O fisioterapeuta da Seleção, Bruno Mazziotti, é um dos profissionais contratados para compor essa nova equipe.





Enquanto isso, Neymar segue sua recuperação gradativa na equipe de Tite. No próximo domingo, será titular no amistoso contra a Áustria, em Viena, mas ainda não deverá atuar por 90 minutos.





Veja as informações da Seleção para o amistoso contra a Áustria:





Local: estádio Ernst Happel, em Viena

Data e horário: domingo, às 11h (de Brasília)

Escalação: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus Técnico: Tite

Arbitragem: Viktor Kassai (Hungria), auxiliado por Oszkar Lemon e Zsolt Varga (ambos da Hungria)

Transmissão: TV Globo (narração de Galvão Bueno, comentários de Casagrande, Júnior e Arnaldo Cézar Coelho, reportagens de Tino Marcos e Mauro Naves); SporTV (narração de Luiz Carlos Júnior, comentários de Lédio Carmona, reportagens de Eric Faria), Globoplay e GloboEsporte.com

Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir de 9h30





