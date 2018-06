Pogba de mãos vazias: Fifa confirma gol contra da Austrália na vitória da França

(Foto: John Sibley/Reuters)









Paul Pogba não poderá contar aos netos que fez um gol na estreia da França da Copa do Mundo da Rússia. Não um gol oficial, ao menos. O relatório da partida contra a Austrália, divulgado pela Fifa, marca gol contra no lance que deu a vitória de 2 a 1 para os franceses neste sábado.





A jogada foi aos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1, em dois gols saídos de cobranças de pênalti. Pogba tabelou primeiro com Mbappé, depois com Giroud, e aí dividiu com o lateral-esquerdo Behich, da Austrália. A bola subiu, encobriu o goleiro Ryan, bateu no travessão e quicou um pouco além da linha. O chip na bola avisou ao árbitro que foi gol.





Mas a arbitragem entendeu que o último a tocar na bola foi o australiano. Com isso, Pogba perde o gol. Neste domingo, ele comentou o lance em entrevista ao canal francês Téléfoot.





– Estou bastante feliz que a bola tenha entrado e que tenhamos vencido o jogo. Foi o mais importante. Primeiro jogo, primeira vitória, e conseguimos os três pontos, que era o objetivo.





Globo Esporte