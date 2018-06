Ribeirão inicia treinos para temporada na elite com quase metade do elenco reformulado

(Foto: Renan Bin/FollowX Comunicação)









Campeão da Superliga B, o Vôlei Ribeirão iniciou os treinos para a nova temporada com quase metade do elenco renovado. Dos 14 jogadores que estiveram na Cava do Bosque e realizaram testes físicos nessa segunda-feira, seis são caras novas para o técnico Marcos Pacheco, que viu 42% de seu grupo ser reformulado.





– É natural em todo início de temporada. Nós perdemos alguns jogadores para outros clubes, membros da comissão técnica saíram. Não é o ideal, mas acontece. O pessoal lutou para estar aqui. Mas reforçamos nossa comissão com staff de seleção brasileira e buscamos também jogadores rodados, pois tínhamos essa necessidade de reforçar o time. Estamos na Superliga e a exigência é muito maior. Estar na elite é muito mais difícil – comentou o técnico Marcos Pacheco.





Chegaram ao time ribeirão-pretano os ponteiros Alisson Melo (ex-Emma Villas Siena-ITA) e Ricardo (ex-Libertas Cantu); o levantador Luis Rodrigues e o líbero Diego, ambos ex-Santo André; o central Petrus (ex-Minas); e o oposto Alemão (ex-Cruzeiro). Para a comissão, foram contratados o auxiliar Henrique Modenesi, que está na seleção brasileira, e o preparador Júlio Lanzelotti.





Os remanescentes no grupo foram o levantador Jotinha, o líbero Fábio Paes, os ponteiros França e Gabriel, o oposto Rafael Bairros e os centrais Giovanni, Brunão e João Meirelles.





– O time é competitivo, vamos ver ainda aonde ele vai se enquadrar. Não temos referências ainda dos adversários, que estão em formação. Nosso time será competitivo e talvez com mais opções que no elenco passado – apostou Pacheco.





Ribeirão reforça comissão técnica e renova com jovens

Confira notícias de Ribeirão Preto e região





O primeiro desafio do Vôlei Ribeirão será o Campeonato Paulista, previsto para começar no início de agosto.





Globo Esporte