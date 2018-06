Salah trata Sergio Ramos com ironia e relata que teve medo de perder a Copa

O atacante Salah, do Liverpool, foi um dos grandes nomes da temporada na Europa. Chegou na decisão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid como candidato a protagonista, mas um lance com Sergio Ramos acabou com o sonho do egípcio, que caiu no gramado, sofreu uma lesão no ombro e viu do lado de fora sua equipe perder por 3 a 1. Em tratamento para curar a lesão e jogar a Copa, Salah deu uma entrevista exclusiva ao jornal "Marca" no qual classificou com ironia as palavras do zagueiro espanhol que apontou ter sido agarrado no lance: "É gracioso".





Questionado se o lance com Sergio Ramos foi algo normal do jogo, quando ambos disputam a bola e o espanhol cai por cima do egípcio, Salah não deu uma posição clara. Apenas deixou a resposta no ar: "Quem sabe?" O atacante também afirmou que deixar o gramado na final da Champions foi o pior momento da sua carreira, e que chegou a temer pela sua participação na Copa do Mundo da Rússia.





- Quando eu caí no gramado, foi uma mistura de dor e preocupação, muita preocupação. Também raiva e tristeza por não poder continuar jogando a final da Champions League. Depois, também pensei sobre a possibilidade de perder o Mundial, isso foi um sentimento devastador - afirmou.





Salah se contunde em lance com Sérgio Ramos, e deixa o campo chorando, aos 30' do 1º tempo

Salah também confirma que recebeu uma mensagem de Sergio Ramos, mas que jamais respondeu ao zagueiro que estava bem. Ele também respondeu ao comentário do zagueiro espanhol que apontou que havia a possibilidade de o egípcio ter feito uma infiltração para seguir em campo na final da Liga:





- Talvez também possa me dizer se vou estar pronto para a Copa do Mundo?





A seleção do Egito está no Grupo A da Copa do Mundo da Rússia ao lado de Arábia Saudita, Rússia e Uruguai. A estreia do time de Salah no competição será contra a Celeste no dia, em Ecaterimburgo.





