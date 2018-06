São Bento vence Fortaleza, fica como único invicto da Série B e se aproxima do G-4

(Foto: Jesus Vicente / Repórter Autônomo)









A expectativa criada em torno do embate entre os dois últimos times invictos da Série B do Brasileiro 2018 tornou-se decepção nos primeiros 45 minutos de partida em Sorocaba. Sem criatividade, poucas chances criadas e futebol pouco vistoso, São Bento e Fortaleza nem de longe mostraram o motivo da invencibilidade nas primeiras nove rodadas. Na segunda etapa, porém, o gol do São Bento aos 10 minutos incendiou a partida. Em jogada de zagueiros, Luizão aproveitou chutão de Marcelo Cordeiro, arrancou em direção ao gol e viu Douglas Assis completar para colocar o São Bento à frente no placar.





Em 10 minutos de muita intensidade, o Fortaleza empatou aos 16 minutos, com Wilson, após antecipar o zagueiro Douglas Assis, e desviar para o fundo do gol. Aos 26, Doriva soltou a bomba e viu Marcelo Boeck aceitar: 2 a 1. No minuto seguinte, Luizão marcou de cabeça, mas o assistente marcou impedimento do zagueiro são-bentista. Mesmo pressionando no fim, o Fortaleza não impediu a primeira derrota na Série B do Brasileiro. Agora único invicto na competição, o São Bento pôs fim a uma série de quatro jogos sem vitória e agora ocupa a sexta colocação, a um ponto do G-4.





Muita briga e pouca criatividade. Os primeiros 45 minutos do confronto entre os únicos dois times invictos da Série B do Brasileiro decepcionaram. Sem velocidade e chances criadas, São Bento e Fortaleza de longe fizeram o embate esperado pela expectativa criada em torno dois times sem derrota em nove rodadas da segunda divisão nacional.





O momento que mais causou euforia nas arquibancadas foi quando Rogério Ceni, suspenso e impedido de ficar no banco de reservas, deixou uma das cabines do estádio em Sorocaba rumo ao vestiário do Fortaleza.





A sonolência do primeiro tempo parece ter ficado no vestiário. Com postura distinta, São Bento e Fortaleza fizeram um segundo tempo recheado de alternativas e emoções. Aos 10 minutos, Douglas Assis aproveitou cruzamento após jogada individual de Luizão e abriu o placar para os donos da casa.

Em ritmo acelerado, aos 19 minutos, o empate do Fortaleza. Wilson antecipou Douglas Assis e desviou para igual o placar em Sorocaba. A resposta do São Bento veio aos 24 minutos, com cruzamento que passou por toda a área e Lucas Crispim não conseguiu fazer o desvio praticamente em cima da linha.





O desempate veio em uma falha de Marcelo Boeck. Doriva arriscou chute de fora da área, o goleiro do Fortaleza deixou passar: 2 a 1. Três minutos mais tarde, quase o terceiro: Luizão aproveitou falta cobrada por Éverton Silva e marcou o terceiro. Porém, o assistente marcou impedimento no lance.

Nos minutos finais, o Fortaleza ensaiou uma pressão, chegou a assustar o São Bento, mas não conseguiu evitar a primeira derrota na Série B do Brasileiro.





Pela 11ª rodada da Série B, o São Bento entra em campo na próxima quinta-feira, às 21h, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No dia seguinte, no Castelão, o Fortaleza recebe o Brasil de Pelotas, às 19h15.





O resultado manteve o Fortaleza na liderança isolada da Série B. Com 24 pontos, o time cearense tem cinco a mais que o segundo colocado CSA. A vitória deixa o São Bento, além de único invicto, na sexta colocação, apenas um ponto do grupo dos quatro melhores classificados.





No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, 4.421 pessoas acompanharam a partida para uma renda de R$ 69.515,00.





Globo Esporte