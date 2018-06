Sem susto: Brasil vence a Sérvia por 2 a 0 e vai enfrentar o México nas oitavas de final

O medo existia. Depois do empate na estreia e do sufoco para vencer a Costa Rica, o Brasil chegou à rodada final do Grupo E com o futuro indefinido: podia passar em primeiro, em segundo ou ser eliminado. Mas a tensão do jogo decisivo contra a Sérvia não atrapalhou a Seleção nesta quarta-feira, muito pelo contrário. Com uma atuação segura, a equipe do técnico Tite controlou o jogo em Moscou, venceu por 2 a 0, gols de Paulinho e Thiago Silva (um em cada tempo), e vai enfrentar o México nas oitavas de final. Em uma noite de destaque do quarteto Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar no estádio do Spartak, o Brasil fez sua melhor apresentação na Copa do Mundo até agora. O sonho do hexa segue mais vivo do que nunca. Próxima parada: Samara.





Com sete pontos ganhos em três jogos, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo E. Vai enfrentar o México nas oitavas de final, às 11h (de Brasília). O jogo será na próxima segunda-feira, em Samara. A Suíça, segunda colocada na chave, pega a Suécia. Sérvia e Costa Rica deram adeus à competição.





Passado o empate na estreia e o nervosismo contra a Costa Rica, a Seleção parecia mais tranquila em campo. E o melhor: o meio-campo funcionou bem pela primeira vez na Copa. Destaque nos dois primeiros jogos, Coutinho manteve o alto nível. Mas dessa vez teve ao seu lado um Casemiro mais eficiente (com a bola nos pés, principalmente) e um Paulinho usando bem os espaços para infiltrar. Diante de uma Sérvia que jogava mais na imposição física do que na qualidade técnica, o Brasil já controlava o jogo e criava boas chances quando o gol nasceu justamente dos pés de dois meias: Coutinho achou Paulinho livre na área e o volante tocou na saída do goleiro.





Precisando do resultado, a Sérvia mudou sua postura no segundo tempo. Mesmo sem alterações no intervalo, a seleção adversária partiu para o ataque e até ensaiou uma pressão. A grande maioria dos lances se resumia a bolas levantadas na área para tentar aproveitar a estatura elevada de seus jogadores. O Brasil passou a explorar os contra-ataques (Neymar quase marcou em um deles) e Tite até reforçou a marcação com a entrada de Fernandinho no lugar de Paulinho. Mas, no melhor momento da Sérvia no jogo, quis o destino que o segundo gol saísse justamente naquele que deveria ser o ponto forte do rival: a bola aérea. Neymar bateu o escanteio e Thiago Silva subiu para fechar o placar (veja abaixo na foto).





A vitória desta quarta-feira garantiu a primeira colocação do Grupo E e a classificação do Brasil para as oitavas de final pela 13ª Copa consecutiva. A última eliminação na fase de grupos foi em 1966, quando a Seleção terminou em terceiro lugar na chave atrás de Portugal e Hungria.





Marcelo ficou menos de 10 minutos em campo. Saiu com dificuldades para caminhar e cara de dor. Mas parece ter sido apenas um susto. Segundo a CBF, o camisa 12 sofreu um espasmo na coluna em uma tentativa de arrancada, foi medicado e passa bem. De qualquer forma, o lateral foi o quinto jogador diferente a sofrer um problema médico desde que a Seleção se apresentou na Granja Comary no dia 21 de maio. Além dele, Renato Augusto, Fred, Douglas Costa e Danilo também se lesionaram. Os dois últimos seguem fora de ação. Fagner também frequentou o departamento médico, mas já chegou lesionado.





Jesus ainda não se encontrou nesta Copa do Mundo. Ainda sem balançar as redes, o camisa 9 atingiu uma marca negativa nesta quarta: desde a Copa de 1974 que a Seleção não fechava a fase de grupos sem gol algum de centroavantes. Contra a Sérvia, o atacante errou lances fáceis e não conseguiu dar sequência à maioria das jogadas. Em vários lances, mais atrapalhou do que ajudou. Vale destacar apenas a ajuda na marcação e a movimentação no primeiro gol que atraiu a marcação permitindo a infiltração de Paulinho.





Enfim livre das dores no pé direito, operado no início de março, Neymar mostrou evolução mais uma vez. Se movimentou bem (foi o quarto jogador da Seleção que mais quilômetros percorreu no jogo), partiu para cima da defesa adversária e buscou o gol a todo instante. Em 90 minutos, o camisa 10 criou oito oportunidades de gol: além da assistência para o gol de Thiago Silva, finalizou sete vezes.





Na eleição da Fifa, realizada em votação aberta na internet, Paulinho foi escolhido o principal nome da partida. Confira aqui as avaliações do GloboEsporte.com, com destaque para Coutinho - além das ajudas de luxo de Casemiro, Neymar e Thiago Silva.





