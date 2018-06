Sempre ele! Gustavo marca, Fortaleza vence Sampaio e segue líder invicto da Série B

(Foto: José Leomar/Agência Diário)









O Fortaleza está cada vez mais líder. Gustavo Henrique está cada vez mais artilheiro. O Leão do Pici chegou aos 22 pontos e segue soberano no topo da tabela da Série B. Venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, vestindo um uniforme amarelo, em homenagem à Seleção Brasileira. O artilheiro do país chegou aos 22 gols na temporada. Rogério Ceni segue invicto na Segundona. Quem para o Leão do Pici? O Sampaio Corrêa caiu para 12°.





Com uniforme de Seleção Brasileira, o Fortaleza começou mostrando poder ofensivo. Em dez minutos, carimbou duas vezes a trave do goleiro Andrey. A primeira na cabeçada de Gustavo, a segunda numa cobrança de falta de Dodô. O Sampaio Corrêa não exigiu trabalho do arqueiro tricolor, Marcelo Boeck. O Fortaleza foi dominante, intenso e fez com que a defesa do Sampaio Corrêa trabalhasse bastante.





Da maneira que encerrou a primeira, começou a segunda etapa no Castelão. Com domínio da partida, o Fortaleza seguiu controlando o jogo, chegando pelas pontas. Edinho foi bastante acionado no início da etapa complementar. Até que Jean Patrick encontrou o meia-atacante do Fortaleza, que cruzou na medida para Gustavo abrir o placar no Castelão. Sempre ele, Gustagol, para dar a vitória ao Tricolor do Pici, cada vez mais líder da Série B.





Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa recebe o Avaí na terça-feira (5), no Castelão, no Maranhão, às 20h30. O Fortaleza visita o Vila Nova no Serra Dourada, no mesmo dia, mas às 21h30.





Globo Esporte