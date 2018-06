Suíça vence Sérvia de virada, e deixa Brasil na liderança do Grupo E

A partida teve dois tempos distintos, com a Sérvia melhor na etapa inicial e a Suíça, na final. Com uma boa atuação de Mitrovic, os sérvios ficaram na frente do placar e poderiam ter aumentado, perdendo boas oportunidades, principalmente com o ataque, que infernizava a defesa rival. Já no segundo tempo, os suíços entraram mais ligados e organizados em campo, principalmente na defesa e explorando bem a velocidade nos contra-ataques. Com Shaqiri e Xhaka inspirados e prestando homenagens a Kosovo, a seleção conseguiu a virada nos acréscimos.





Shaqiri foi o grande nome da partida. O camisa 23, que além de ter feito o gol decisivo e participado da jogada em que Xhaka marcou, foi o grande maestro da equipe suíça e organizou todas as jogadas que levaram perigo ao gol sérvio.





Com essa vitória da Suíça, o Grupo E ficou embolado. O Brasil lidera, com os mesmo quatro pontos dos suíços, mas leva vantagem no saldo de gols. Já a Sérvia, fica com três. Porém, na última rodada encara a seleção brasileira. Uma vitória, a classifica. Já a Suíça encara a eliminada Costa Rica e pode até empatar para se garantir nas oitavas de final.





A rodada decisiva do Grupo E acontece na próxima quarta-feira, às 15h (horário de Brasília). O Brasil encara a Sérvia, em Moscou, e a Suíça enfrenta a Costa Rica, em Nizhny Novgorod.





Com esses resultados, o Brasil também fica a um empate de carimbar sua vaga nas oitavas de final da Copa. No entanto, caso isso aconteça, corre o risco de perder o primeiro lugar no grupo, se a Suíça derrotar a Costa Rica.





Globo Esporte