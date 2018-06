Táxi atinge grupo de torcedores em Moscou. Sete pessoas ficam feridas

Um táxi subiu a calçada e atingiu um grupo de pessoas em uma rua próxima à Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia. Segundo as autoridades locais, sete pessoas foram feridas, informou a agência Reuters. Detido, o motorista do táxi, identificado como Analbek Uulu, afirmou à polícia que não atingiu o grupo propositalmente. Segundo a agência Interfax, nenhuma das pessoas hospitalizadas foi gravemente ferida.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o motorista do táxi desviando do engarrafamento, acelerando e subindo a calçada e, na sequência, atingindo o grupo de pessoas. Na sequência, outros pedestres tentam arrancá-lo do carro, mas ele sai correndo pela rua, sendo derrubado pouco depois.





De acordo com testemunhas, o grupo atingido possuía torcedores do México. Há muitos mexicanos do país na capital russa para a Copa do Mundo. A seleção do país estreia neste domingo, contra a Alemanha no Estádio de Lujniki.





- Ele foi puxado para fora do veículo, fugiu, mas pedestres o prenderam. Ele estava gritando: "Não fui eu" - disse outra testemunha à Reuters.





Segundo o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, o motorista perdeu o controle do veículo. Já a agência de notícias Interfax citou uma fonte dizendo que o taxista aparentava estar bêbado no momento do acidente.













