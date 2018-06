Tolima derrota Atlético Nacional nos pênaltis e fatura o Colombiano

A decisão do Campeonato Colombiano foi eletrizante. O Tolima, mesmo atuando fora de casa, superou o Atlético Nacional nos pênaltis e levantou o caneco. A equipe visitante venceu a partida por 2 a 1, com gols de Jorman Campuzano (contra) e Danovis Banguero, que marcou aos 49 do segundo tempo. Os donos da casa balançaram as redes com o ex-santista Vladimir Hernandéz. A partida de ida teve vitória por 1 a 0 do Nacional.





Nas disputas de pênaltis, o Tolima fez 4 a 2 e faturou o segundo título colombiano de sua história. O goleiro Montero foi a grande estrela, pegando as cobranças de Lenis e Vladimir Hernandéz.





O Tolima demorou para abrir o placar, com o gol contra de Campuzano, aos 47 minutos da etapa final. Aos 22, o Nacional levou sua torcida ao delírio com o ex-santista Vladimir Hernandéz deixando tudo igual, de cabeça. Quando parecia que o título ficaria com os mandantes, Banguero marcou e levou tudo para as cobranças das penalidades.





A última vez que o Tolima tinha conquistado o Campeonato Colombiano tinha sido em 2003, seu único título, até então. O Atlético Nacional segue com 16 troféus e como maior vencedor da história do torneio.





Globo Esporte