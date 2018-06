Twitter lança emoji em homenagem às mulheres no futebol

O Twitter lança nesta terça-feira (12) globalmente em sua plataforma um emoji em celebração às mulheres no futebol. A imagem, que já está disponível no Twitter, é o primeiro emoji criado para conscientizar sobre a crescente influência das mulheres que trabalham na indústria do futebol. Para ativar o emoji, que mostra uma mulher segurando uma bola na mão esquerda, basta usar a hashtag #WomenInFootball em um Tweet.





O emoji foi lançado como parte da #WhatIf, campanha da Women in Football (ou "Mulheres no Futebol", em português) na qual empresas, celebridades e o público em geral identificam maneiras de agir e contribuir para o progresso de meninas e mulheres dentro do futebol.





"O Twitter se comprometeu a criar um emoji único para celebrar as mulheres no futebol e estamos muito felizes pelo fato de a plataforma ter agido tão rapidamente para transformar sua promessa em realidade. Aumentar a visibilidade de meninas e mulheres é fundamental e ter um emoji é uma maneira simples e eficaz de fazer isso perfeitamente", disse a presidente da Women in Football (WiF), Anna Kessel.





Segundo ela, esta é uma oportunidade para mostrar os incríveis talentos das mulheres que trabalham em toda a indústria, aumentando sua visibilidade individual e coletivamente. "Da profissional da bilheteria até a apresentadora de TV, da agente de segurança à assistente de vendas, das técnicas às fisioterapeutas, a contribuição é imensa. Se pudermos defender e promover essa geração disposta a mudar o jogo, poderemos inspirar a próxima", completa a presidente da WiF.