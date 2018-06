United fecha com Fred e pagará R$ 240 milhões pelo brasileiro

(Foto: Mowa Press)









Fred deve decidir seu destino para a próxima temporada nesta segunda-feira. De acordo com o site "Globoesporte", o meia aproveitará a folga dada pela comissão técnica da Seleção Brasileira aos jogadores para ir a Manchester, realizar exames médicos e assinar com a equipe de José Mourinho.





Segundo a publicação, os ingleses vão desembolsar cerca de 55 milhões de euros (R$ 240 milhões) para tirar o brasileiro do Shakhtar Donetsk, valor inferior aos 70 milhões de euros (R$ 305 milhões) que estão estipulados na multa rescisória.





Em janeiro, Fred recebeu uma proposta do Manchester City e manifestou seu desejo em se transferir para a equipe de Pep Guardiola, mas os ucranianos não o liberaram por terem avançado às oitavas de final da Liga dos Campeões. A partir dai, os ex-jogadores Gilberto Silva e Fábio Mello, representantes do atleta, passaram a negociar com o Shakhtar sua liberação por uma quantia inferior à multa rescisória em caso de uma nova proposta que o agradasse.





Fred foi um dos destaques do Shakhtar Donetsk na última temporada. Aos 25 anos, o meia tem 155 jogos pelo clube ucraniano, com 16 gols e três títulos da liga nacional no currículo.





Lance