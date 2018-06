Voo da Arábia Saudita tem pane técnica e pega fogo durante viagem a Rostov

A seleção da Arábia Saudita levou um susto na viagem de São Petersburgo a Rostov, no sul da Rússia. De acordo com a Federação Saudita de Futebol, o voo que levava a equipe sofreu uma pane técnica, chegando a pegar fogo em uma das asas, durante o trajetos. Horas após o incidente, a agência Reuters informou que um pássaro na turbina foi o causador do incêndio. Apesar dos problemas, os jogadores conseguiram desembarcar tranquilamente no aeroporto de Don.





Em Rostov, a Arábia Saudita enfrenta o Uruguai na quarta-feira, às 12h. Goleada por 5 a 0 pela Rússia na primeira rodada, a equipe do Oriente Médio precisa vencer para seguir com boas chances de classificação às oitavas de final.





Globo Esporte