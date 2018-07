Apesar de especulações, diretor da Roma acredita que Alisson vai continuar no clube

(Foto: Max Rossi/Reuters)









Ramón Rodríguez Verdejo, diretor esportivo da Roma, falou sobre as especulações em torno da transferência do goleiro Alisson em coletiva. O dirigente, mais conhecido no mundo do futebol como Monchi, disse que não está a procura de substitutos para o brasileiro por acreditar que ele vai permanecer na equipe:





- Nós sempre avaliamos o que é bom para os interesses do clube. Eu não estou falando de substitutos porque acho que o Alisson vai continuar aqui. Vamos pensar sobre isso se o tempo para vendê-lo chegar. Se eu ler as matérias quando sair daqui, vou ter ofertas de todas as partes do mundo.





Recentemente, o próprio Monchi comentou que o clube "estudaria e tomaria uma decisão" em caso de negociação, mas afirmou que não recebeu propostas. Porém, a imprensa europeia vem noticiando que clubes como Real Madrid, Chelsea e Liverpool estão de olho no goleiro da seleção brasileira.





Na última quinta-feira, o jornal italiano "Gazzetta dello Sport" afirmou que o Liverpool planeja oferecer R$ 271 milhões à Roma pelo goleiro. A principal razão é a sequência de falhas cometidas por Karius. Neste sentido, Monchi afirmou que a situação do brasileiro segue inalterada.





- Não há mudança na situação de Alisson. Eu imagino que todos os times citados (sobre o interesse em Alisson) estão procurando por goleiros, e ele é forte. Mas eu não posso dizer nada além disso.





Globo Esporte