Após eliminação, Renato Augusto lamenta erros: "Nos desesperamos um pouco"

Renato Augusto saiu do banco, marcou de cabeça, mas não evitou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Para o camisa 8, a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na Arena Kazan, se desenhou após erros "por desespero" na tentativa de buscar o resultado durante praticamente toda a partida.





- Temos que estar preparados para tudo, o Tite falava isso, inclusive começar perdendo. Nos desesperamos um pouco, por isso saiu o segundo. Depois ficou difícil para buscar o resultado. Lutamos até o fim - disse o meia.





Após o gol, Renato teve mais uma chance clara no jogo, de frente para a meta de Courtois na entrada da área, mas mandou direto pela linha de fundo. O meia lamentou o lance - e outros desperdiçados pela Seleção - e classificou a sexta-feira de eliminação como "triste.





- É difícil dizer agora, depois do jogo. Mas acredito que fizemos o possível para empatar, tivemos oportunidade comigo, Coutinho, outros jogadores. Criamos, mas infelizmente não saiu o gol. É um dia triste.





Globo Esporte