Artilheiro da Copa, Harry Kane lamenta eliminação na semi: "Estamos arrasados"

Não deu para a Inglaterra chegar à final. Os ingleses até tentaram, saíram na frente com Trippier, mas viram os croatas empatarem com Perisic e virarem na prorrogação, com Mandzukic. Abatido, Kane comentou a queda na semifinal do Mundial da Rússia.





- Estamos arrasados porque não chegamos onde queríamos hoje. Ficamos decepcionados. Estávamos tão perto. Vai doer por um tempo. Claro que machuca, estamos desapontados agora. Mas, temos que aprender com isso. A gente tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima.





De acordo com o jogador do Tottenham, o time perdeu o compasso depois do primeiro gol sofrido.





- Até eles marcarem o gol, a gente estava ali esperando. Depois que eles fizeram o gol, eles voltaram para a partida. Podíamos ter feito muita coisa melhor. Na Inglaterra, vão falar muito daquela oportunidade perdida. Eles jogaram bem e fizeram um bonito jogo. É difícil dizer exatamente o que aconteceu. Foi excelente ter chegado até esta fase, mas claro que a gente queria continuar e ganhar. Mas faltou esse pouquinho. Dói. Eu não sei mais o que dizer.





Não entra! Kane bate para defesa de Subasic e depois manda na trave aos 30 do 1º tempo

Com a queda na semi, os ingleses ainda tem um compromisso na disputa por terceiro lugar contra a Bélgica, no próximo sábado, em São Petersburgo. Segundo Kane, eles vão buscar a vitória para dar orgulho aos torcedores.





- Obviamente não era o jogo que queríamos jogar. Mas vamos tentar, vamos tentar manter o país orgulhoso e feliz.





Globo Esporte