Atlético-MG tem conversas para vender Cazares; Leandrinho está perto de acerto

O mercado segue agitado na Cidade do Galo, e a bola da vez é o equatoriano Cazares. O meia tem uma proposta do futebol árabe para deixar o clube. As conversas já começaram. Caso os valores sejam bons, a tendência é que o camisa 10 deixe o Atlético-MG após três temporadas em Belo Horizonte.





Esta não é a primeira vez que Cazares desperta o interesse de outras equipes. Como o Atlético-MG tem um bom número de jogadores do meio para frente, a negociação do equatoriano pode vingar e ajudar os cofres do Galo nesta reta final da temporada.





Leandrinho perto





Se Cazares pode estar de saída, Leandrinho deve ser o próximo reforço do Galo – o sexto para a sequência do Campeonato Brasileiro pós-Copa. Detalhes burocráticos de documentação ainda impedem o anuncio do atacante do Napoli, que foi revelado pela Ponte Preta.





