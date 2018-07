Borja será operado nesta sexta-feira e desfalca o Palmeiras por pelo menos seis semanas

(Foto: Esteban Biba/EFE)









O atacante Borja vai ser operado nesta sexta-feira, em São Paulo. O atleta se reapresentou na Academia de Futebol nesta quinta e, depois de ser reavaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, o clube optou pela necessidade de realizar uma artroscopia por causa de uma lesão no menisco do joelho direito. O prazo de recuperação é de até seis semanas.





Borja já havia lesionado o mesmo joelho em fevereiro deste ano, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Naquele momento, o clube optou por tratar a lesão sem a necessidade de uma cirurgia.





O resultado foi positivo. Tanto que ele se manteve entre os destaques da equipe de Roger Machado e foi convocado para a disputa da Copa do Mundo pela seleção colombiana.





Na Rússia, porém, Borja teve um agravamento da lesão por causa de um trauma ocorrido em um treinamento, na última sexta-feira, durante a preparação da partida contra a Inglaterra.





Com a eliminação da Colômbia nas oitavas de final do Mundial, o atacante regressou a São Paulo nesta quinta-feira, quando foi decidido pela cirurgia.





Por se tratar de uma lesão de menisco, o prazo de recuperação da artroscopia é de pelo menos seis semanas. Borja é o artilheiro do Palmeiras em 2018, com 15 gols marcados em 23 partidas disputadas.





