Carlos Barbosa vence Atlântico e se consolida na liderança

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) permanece na liderança isolada da Liga Gaúcha. Na noite de terça-feira, o time laranja venceu o Atlântico por 4x2, em Erechim, e se distanciou dos demais adversários na tabela de classificação.





As redes balançaram já no primeiro minuto de jogo, quando Lé chutou na saída do goleiro por cobertura. Porém, os donos da casa tiveram domínio do restante da primeira etapa e tiveram duas chances claras com Jé e depois com Allan, mas ambos esbarraram na trave.





Na segunda etapa, a ACBF voltou melhor e logo no início Bruno Souza acertou o travessão. No entanto, aos 5 minutos, Gian levou a bola para o meio da quadra, lançou para Valdin na ponta direita; ele dominou, driblou o marcador e passou para Pesk fazer 2x0. Um minuto depois, após a cobrança de falta, Douglinhas estufou as redes e aumentou a vantagem.





Com o placar desfavorável, o Atlântico passou a jogar com goleiro-linha. Aos 12min15s, Silva descontou para o time da casa. A pressão só aumentou e, aos 19min08s, Selbach deixou a sua marca: 3x2. Nos últimos segundos, a equipe de Erechim pressionou no ataque, mas faltando 6 segundos para o fim, a bola sobrou nos pés de Bruno Souza, que chutou por cobertura e decretou a vitória laranja.





A ACBF lidera a Liga Gaúcha com 32 pontos, sete a mais do que o América, que está em segundo. Na quarta-feira, a delegação embarca direto para o Paraná, onde enfrentará o Foz Cataratas pela LNF, o sábado.