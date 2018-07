CBF detalha uso do VAR e divulga primeira escala da Copa do Brasil

(Foto: Ivan Raupp)









A CBF realizou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, em sua sede na Barra da Tijuca, para explicar o funcionamento do VAR na Copa do Brasil. O árbitro assistente de vídeo (VAR é a sigla em inglês) será utilizado a partir dos jogos de quartas de final do torneio, que começam na quarta. É a primeira vez que a tecnologia, que ganhou dimensão na Copa do Mundo, vai "entrar em campo" oficialmente no país.





Serão 14 partidas até a grande final, cada uma com custo de R$ 50 mil para a entidade, o que dá R$ 700 mil no total. Os confrontos das quartas são Corinthians x Chapecoense, Grêmio x Flamengo e Santos x Cruzeiro, com jogos de ida nesta quarta-feira, além de Bahia x Palmeiras, cujo duelo de ida será na quinta. A entidade ainda divulgou a escala de arbitragem dessas partidas, com os quatro primeiros árbitros de vídeo que atuarão no Brasil.





De 14 a 16 câmeras por jogo





Na Rússia, durante a Copa do Mundo, eram 33 câmeras por estádio para o VAR. Na Copa do Brasil, serão 14, 15 ou 16 câmeras por partida, dependendo da empresa transmissora. Haverá sala de VAR nos estádios, com cabines de revisão no gramado, e serão quatro pessoas: árbitro de vídeo, assistente, operador e supervisor. E um assessor da CBF estará sempre nos jogos onde houver VAR.





Os preparativos para o árbitro de vídeo começaram em 2016. Foram realizados seis jogos oficiais com VAR no Brasil, mais amistosos de categorias de base. É o chamado modo offline, uma vez que a tecnologia não foi usada oficialmente nessas ocasiões. Foram 400 horas de treinamento presencial, além de simulações ao vivo, reprises e treinamento teórico. O equipamento foi amplamente testado em estádios e, depois de tudo isso, houve a aprovação da FIFA e da IFAB (International Football Association Board).





São 32 árbitros aptos ao VAR





De acordo com a CBF, o treinamento de capacitação foi para 80 árbitros e assistentes. Neste momento, 32 estão aptos e disponíveis para os jogos.





Ricardo Brêtas, gerente de planejamento do VAR no Brasil, citou quatro pilares: controle, tecnologia, treinamento e transparência. E reforçou que o objetivo não é acabar com o erro de arbitragem no futebol, e sim prevenir erros graves que podem comprometer o resultado de um jogo ou campeonato.





Instrutor de arbitragem e criador do projeto, Manoel Serapião esclareceu como será o uso das câmeras nas partidas para evitar qualquer polêmica.





- As câmeras são exatamente as da transmissão. Cabe esclarecer que a empresa responsável pela geração de imagens não tem a mais mínima interferência no manuseio dessas imagens pelo árbitro de vídeo. Essa é uma responsabilidade exclusiva da CBF (Manoel Serapião).





Serapião deixou claro também em que situações o VAR poderá entrar em ação.





- Há limites. Todas as situações de gol, pênaltis, cartão vermelho e erro de identidade na aplicação do cartão ao jogador são para revisão. O árbitro de vídeo vai checar isso sempre. O que se busca corrigir são erros históricos. Em tiro de meta, lateral, por exemplo, o árbitro de vídeo não interfere.





Coordenador do VAR no Brasil, Sérgio Corrêa está certo do sucesso do projeto na Copa do Brasil.





- Teremos 14 jogos, com grande possibilidade de chegar a 98,8% de acerto nos lances, contra 93% sem o VAR - disse Sérgio, citando números da Fifa.





VAR no Brasileirão?





Sobre o uso do VAR no Campeonato Brasileiro, Sérgio Corrêa se mostrou otimista para o futuro. Vale lembrar que o árbitro de vídeo não será utilizado nesta edição do torneio.





- O planejamento da CBF está pronto para qualquer competição. Vamos trabalhar sempre pelo "sim", para ter o VAR nas competições da CBF. Estamos trabalhando pelo sim. Se vier o "não", continuaremos preparados, porque o VAR virá.





A primeira escala





Como o primeiro jogo da fase será entre Santos e Cruzeiro, Bráulio Machado entrará para história como o primeiro árbitro de vídeo no futebol brasileiro. Ele terá auxílio de Helton Nunes e Marcelo de Lima Henrique. No campo, Wilton Sampaio apita a partida.





Confira a escala completa dos primeiros árbitros de vídeo do futebol brasileiro





SANTOS X CRUZEIRO (Quarta-feira, 19h30 - Vila Belmiro)





Campo:





Árbitro: Wilton Sampaio

Assistente 1: Fabricio Vilarinho

Assistente 2: Bruno Raphael Pires





Vídeo:





VAR: Bráulio Machado

Assistente: Helton Nunes

Apoio: Marcelo de Lima Henrique





GRÊMIO X FLAMENGO (Quarta-feira, 21h45 - Arena do Grêmio)





Campo:





Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Emerson Augusto de Carvalho

Assistente 2: Marcelo Van Gasse





Vídeo:





VAR: Rafael Traci

Assistente: Alex Ang Ribeiro

Apoio: Luiz Flavio de Oliveira





CORINTHIANS X CHAPECOENSE (Quarta-feira, 21h45 - Arena Corinthians)





Campo:





Árbitro: Wagner dos Santos Magalhães

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique

Assistente 2: Alessandro Matos





Vídeo:





VAR: Pericles Bassols

Assistente: Bruno Boschilia

Apoio: Dewson Freitas





BAHIA X PALMEIRAS (Quinta-feira, 19h15 - Fonte Nova)





Campo:





Árbitro: Anderson Daronco

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo

Assistente 2: Kleber Lucio Gil





Vídeo:





VAR: Leandro Vuaden

Assistente: Ivan Bom

Apoio: Rodolfo Toschi