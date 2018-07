Chelsea demitiu Conte por justa causa e não paga multa, afirma site italiano

(Foto: Lee Smith / Reuters)









A saída de Antonio Conte do Chelsea promete não ser tão simples quanto se imaginava. O clube inglês demitiu o treinador por justa causa para não pagar a multa rescisória que havia em seu contrato de 10 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio em seu site oficial.





Uma das justificativas para o Chelsea abrir esse precedente foi a maneira como Conte lidou com Diego Costa, o dispensando por mensagem de texto. Ao que tudo indica, agora o treinador italiano irá acionar seus advogados e travar uma batalha na Fifa ou Justiça do Trabalho.





Um dos favoritos para assumir o cargo do treinador é Maurizio Sarri, que vem de grande temporada com o Napoli, com o vice-campeonato italiano. Em três anos no clube italiano, o técnico conseguiu 98 vitórias, 25 empates e 25 derrotas e foi vice-campeão italiano.





Após a conquista do Campeonato Inglês na temporada 2016/2017, Conte estava muito pressionado no Chelsea e não classificar o time para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O clima no vestiário também já não era um dos mais agradáveis para ele também.





Globo Esporte