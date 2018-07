Cobiçado, pivô Clint Capela acerta renovação por cinco anos com os Rockets

(Foto: Getty Images)









Cobiçado por diferentes times, o pivô Clint Capela acertou sua renovação de contrato com o Houston Rockets nesta sexta-feira. O novo contrato do jogador de 24 anos será de US$ 90 milhões de dólares por cinco temporadas. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.





Candidato a jogador de maior evolução na última temporada, Clint Capela era um dos pivôs mais atrativos do atual período de transferências. Porém, por ser agente livre restrito, não chegou a ter nenhuma proposta formal de outras equipes, alertadas de antemão que os Rockets tinham a intenção de igualar as ofertas para seguir com o jogador.





Escolha de número 25 do Draft de 2014 pelo próprio Houston, Capela cresceu bastante de produção ao longo dos anos e teve a última temporada como a melhor de suas quatro na NBA. Titular absoluto, o pivô manteve o bom desempenho defensivo e assumiu papel importante no ataque dos Rockets, se tornado um dos alvos preferidos de James Harden e Chris Paul para definir as jogadas de garrafão. Capela teve suas melhores marcas da carreira em pontos (13,9), rebotes (10,8) e tocos (1,9).





