Com dois gols de Caio Dantas, Botafogo-SP carimba vaga às quartas e deixa Joinville à beira da Série D

O Botafogo está classificado para as quartas de final da Série C. Com dois gols de Caio Dantas, o Pantera venceu o Joinville por 2 a 0 na tarde deste domingo, em Santa Catarina, e carimbou a vaga com três rodadas de antecedência. A alegria de um contrasta com o drama do outro. A quarta derrota consecutiva deixa o JEC à beira do rebaixamento para a quarta divisão nacional.





O resultado, além de garantir a presença na próxima fase da competição, ainda recolocou o Botafogo na vice-liderança do Grupo B, com 30 pontos, um a mais que o Cuiabá, que cedeu o empate no fim para o líder Operário. Na parte de baixo da tabela, o Joinville segue com dez pontos, seis a menos que o Ypiranga-RS, primeiro time fora da degola neste momento. Somente uma arrancada improvável nesta reta final, aliada a tropeços de concorrentes diretos, salva o JEC de mais uma queda.





De quebra, o Botafogo tem a chance de assumir a liderança da chave na próxima rodada, quando faz o confronto direto com o Operário, sábado, às 16h, em Ribeirão Preto. Se ganhar, igualará a pontuação dos paranaenses e assumirá a primeira posição no saldo de gols. Nos mesmos dia e horário, o JEC também tem um duelo direto. Em Minas Gerais, enfrenta o Tupi, atual vice-lanterna, com 14 pontos. Apenas um triunfo mantém as esperanças de escapar da Série D.





A busca de Joinville e Botafogo pelo gol desde o início, cada um com sua necessidade, proporcionou um primeiro tempo aberto, com chances para os dois lados, bolas na trave e muita emoção. Levou a melhor que soube aproveitar. Após cobrança de escanteio, Caio Dantas apareceu livre na segunda trave e mandou para as redes, logo aos nove minutos.





O segundo tempo também foi corrido, mas com o JEC tomando a iniciativa. Se Caio Dantas resolveu na frente para o Botafogo, Tiago Cardoso brilhou atrás, com defesas importantes. Foram três consecutivas na mesma jogada.





Quando o desespero bateu e o Joinville se mandou todo para o ataque, Caio Dantas concluiu um contra-ataque fulminante e sacramentou a vitória tricolor, no último lance da partida. Foi o oitavo gol dele na competição, apenas um a menos que o artilheiro Felipe Augusto.





