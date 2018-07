Com Douglas Costa recuperado, Seleção volta a treinar após vaga nas quartas

(Foto: Edgard Maciel de Sá)









Douglas Costa foi a novidade do treino da Seleção nesta terça-feira, em Sochi, o primeiro após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Liberado pela preparação física para voltar a trabalhar sem limitações com o grupo, o camisa 7 participou da atividade com os reservas. Os titulares realizaram um treino regenerativo no hotel.





Sob os olhares de Tite e da comissão técnica, dez jogadores trabalharam em campo reduzido em um dos campos do CT - os três goleiros treinaram do outro lado do gramado com Taffarel.





Casemiro suspenso contra a Bélgica





Além de Douglas Costa, o lateral-esquerdo Marcelo, que ficou no banco contra o México, também participou da atividade. O camisa 12 foi preservado do último jogo porque perdeu algumas atividades em função do espasmo na coluna sofrido contra a Sérvia.





O treino da próxima quarta será o último da Seleção durante sua passagem por Sochi. Na quinta de manhã (horário local, madrugada de quinta no Brasil), a delegação embarca para Kazan, palco da partida de sexta contra a Bélgica pelas quartas de final. Uma mudança na escalação é certa: Casemiro está suspenso. A vaga deve ficar com Fernandinho.





