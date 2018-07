Com gol de Arthur, Ceará bate Sport e garante primeira vitória na Série A

(Foto: Thiago Gadelha/Agência Diário)









O Ceará conquistou a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 12 rodadas sem resultado positivo. Depois de um primeiro tempo agitado, com boas investidas do Sport e uma forte marcação do Alvinegro, os donos da casa aproveitaram para abrir o placar aos 9 minutos do segundo tempo, com gol de Arthur. Sport manteve a ofensividade, o Ceará soube administrar os espaços e garantiu a vitória, depois de 16 jogos sem ganhar.





O Sport começou com ritmo acelerado, dominando a posse de bola e ofensivo. As investidas do time esbarravam na defesa segura do Ceará e Éverson muito trabalhou. Ceará seguiu investindo na marcação do Sport e tentava sair jogando nos contra-ataque. O Alvinegro quase abriu com Juninho de cabeça, aos 19. Pelo lado rubro-negro, Felipe Luis e Marlone mandaram para o gol, mas Éverson fechou a meta com categoria. Resultado: 0 a 0.





A etapa final foi ainda mais movimentada do que a inicial. Ceará manteve o foco defensivo e apostou em uma alteração valiosa, Éder Luís por Arthur. Bastou 9 minutos para o camisa 40 balançar as redes do Sport e escrever seu nome na primeira vitória do Ceará na Série A. 16 jogos, sendo 12 deles no Campeonato Brasileiro. O Sport investiu em alterações e teve boas chances com Andrigo aos 23 e novamente aos 37, mas pararam em Éverson. Como resposta as investidas, Lisca reforçou a marcação. Sport ficou sem grandes espaços de infiltração e o Ceará levou a melhor no Presidente Vargas.





O resultado faz o Sport perder posição na tabela do Brasileirão. Com 19 pontos, a equipe aparece na oitava colocação. O Ceará, por sua vez, garantiu a vitória, mas segue na lanterna, com apenas oito pontos. Clique aqui e veja a classificação completa.





O Sport entra em campo novamente no domingo (22), e enfrenta o Fluminense na Ilha do Retiro, às 16h. Já o Ceará enfrenta o Internacional, na segunda-feira (23), no Beira-Rio, às 20h.





Globo Esporte