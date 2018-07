Com time misto, Comercial empata com São-Carlense, que deixa lanterna geral

(Foto: Rafael Alves / Comercial FC)









Já garantido na liderança do Grupo 3 da Segunda Divisão Paulista, o Comercial fechou a primeira fase da competição com um time “alternativo” diante do Grêmio São-Carlense. Com apenas três titulares no jogo deste domingo (Geilson, Luanderson e Lineker), no Palma Travassos, o Leão ficou no 0 a 0 com o Lobão, que celebrou seu primeiro ponto no campeonato justamente em sua partida de despedida. O público na Joia foi de 1.424, para uma renda de R$ 15.750,00.





Na classificação, o empate custou ao Comercial a melhor campanha da primeira fase, que ficou com o Guarulhos. Ambos ficaram com 32 pontos, mas o Leão do Norte foi superado no número de vitórias – dez contra nove.





O São-Carlense, que não havia pontuado, comemorou a igualdade em Ribeirão Preto. Eliminado do campeonato, o Lobão ao menos não terminou como o pior time da Segundona. O ponto conquistado na Joia fez o Grêmio ultrapassar o Atlético Mogi na classificação geral.





Jogo morno





O goleiro do Leão, Geilson, foi um expectador em campo na primeira etapa. O São-Carlense abdicou de atacar e passou todo o primeiro tempo na defesa. E fez isso muito bem. Pior equipe da primeira fase, o Lobão se fechou e impediu um sonolento Comercial de criar chances, e quando teve, o goleiro Gabriel Silva apareceu com duas boas intervenções, em finalizações do meia Lineker e do atacante Maycon, já no fim da etapa.





A entrada de Vitor no segundo tempo no lugar de Wilian melhorou o ataque comercialino. Mas Gabriel permaneceu como grande nome do Grêmio. Já o goleiro do Leão, Geilson, até então expectador, viu sua rede balançar em um desvio de Guilherme, porém, a arbitragem anotou impedimento e anulou o lance.





O Comercial conseguiu acertar a trave do São-Carlense em um chute de Lineker, mas, após três goleadas seguidas, o Leão do Norte ficou apenas no empate diante de seu torcedor no Palma Travassos.





Classificado, o Comercial será cabeça de chave na segunda fase e aguarda o sorteio dos grupos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A definição acontecerá na terça-feira, na sede da entidade, em São Paulo.





Globo Esporte