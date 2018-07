Comercial-SP abre 2ª fase com vitória sobre Itapirense

O Comercial iniciou a caminhada na segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista com vitória. Neste sábado, o Bafo foi até o Estádio Coronel Chico Vieira, em Itapira, e derrotou a Itapirense por 1 a 0, em partida válida pelo Grupo 8.





Com a vitória, o Comercial soma os três primeiros pontos na fase, enquanto a Itapirense segue zerada. A Vermelhinha volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Bandeirante, às 20h30. Dois dias depois, no domingo, o Bafo recebe o Paulista, em Ribeirão Preto, às 10h.





A Itapirense ditou o ritmo do primeiro tempo, teve ao menos três oportunidades para marcar, mas não conseguiu aproveitá-las. O Comercial, por outro lado, não desperdiçou a única chance que teve: Maycon recebeu na entrada da área e bateu de perna esquerda para balançar as redes.





No segundo tempo, o Bafo voltou melhor e quase ampliou a vantagem com Lineker, que carimbou a trave. A resposta da Itapirense veio em cobrança de falta. O goleiro Geilson, do Comercial, deu rebote, mas se recuperou em seguida com excelente defesa.





O duelo ficou aberto na parte final. Zé Andrade, na pequena área, parou em grande defesa do goleiro da Vermelhinha. Os donos da casa tiveram a chance de empatar em cobrança de falta frontal, porém finalizaram por cima do gol e não conseguiram mais alterar o marcador.





Globo Esporte